Haberler Video Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri

24.01.2020 15:49

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan kupada çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile yapıldı. Kupada yarı final olası bir derbiye de sahne olacak. Trabzonspor - BB Erzurumspor ile Kırklarelispor - Fenerbahçe eşleşmelerinin kazananları yarı finalde karşılaşacak. Kupada çeyrek final ilk karşılaşmaları 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler belli olmuştu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Federasyon binasında yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Kırklarelispor'un rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Çeyrek final
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Demirgrup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Yarı final
Trabzonspor - BB Erzurumspor / Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Demirgrup Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
-Galatasaray
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
-Alanyaspor
-Sivasspor
-BB Erzurumspor
-Kırklarelispor

MAÇ TAKVİMİ
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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