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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 19:04

Volkan Demirel'in gözyaşları! Babasını sonsuzluğa uğurladı!

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 71 yaşında vefat eden Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Volkan Demirel ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına futbol camiasından eski milli oyuncular Emre Belözoğlu ile Tümer Metin'in de arasında yer aldığı birçok isim katıldı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan da cenazede yer aldı.

Ali Naci Demirel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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