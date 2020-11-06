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Ünlü futbolcunun milli forma hasreti sona mı eriyor? Caner Erkin milli takıma alınacak mı?

Ünlü futbolcunun milli forma hasreti sona mı eriyor? Caner Erkin milli takıma alınacak mı?
06.11.2020 13:17

Sezon başından bu yana en çok merak edilen konu iyi bir performans gösteren Caner Erkin'in milli takıma alınıp alınmayacağıydı. 4 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen ve sezona fırtına gibi giren Caner Erkin'in gözü kulağı Milli Takım'dan gelecek haberde. Peki; Ünlü futbolcunun milli forma hasreti sona mı eriyor? Caner Erkin milli takıma alınacak mı? A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, 3 yıldır Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen tecrübeli yıldızın teknik direktör Şenol Güneş tarafından 6 Kasım'da açıklanacak olan kadroya çağrılacağını söyledi. İşte Gündoğar'ın A Spor'a yaptığı o açıklama...


Sezon başından bu yana en çok merak edilen konu iyi bir performans gösteren Caner Erkin'in milli takıma alınıp alınmayacağıydı. 4 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen ve sezona fırtına gibi giren Caner Erkin'in gözü kulağı Milli Takım'dan gelecek haberde. Peki; Ünlü futbolcunun milli forma hasreti sona mı eriyor? Caner Erkin milli takıma alınacak mı? A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, 3 yıldır Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen tecrübeli yıldızın teknik direktör Şenol Güneş tarafından 6 Kasım'da açıklanacak olan kadroya çağrılacağını söyledi.
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