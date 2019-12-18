Tuzlaspor Galatasaray maçı sonrasında soyunma odası girişinde kavga çıktı. İlk maç sonrası duvara “Büyüklük isimle olmuyor” diye yazan ve bu maçın da ilk yarısında hakemden kulübede sarı kart gören Tuzlasporlu Gökhan Çıra ile Muslera arasında yaşanan gerginliğe diğer oyuncular da katıldı. İki takım oyuncuları arasındaki gerginliğe Tuzlasporlu yöneticiler de katıldı. Tuzlasporlu 2 yönetici Galatasaray’ın basın danışmanı Hande Sümertaş’a vurmaya kalkıştı. Kameralara yansıyan görüntüler kadına şiddet tartışmalarını da alevlendirdi. Tuzlaspor'lu yöneticiler sosyal medyadan büyük tepki topladı. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı sonrası sahada çıkan kavgaya dair ayrıntılar, görüntüler ve demeçler.
Tuzlaspor Galatasaray maçında çıkan kavgada kadına şiddet! Tuzlaspor'lu yöneticiler Hande Sümertaş'a...18.12.2019 10:31
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