Tuzlaspor 0-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı özeti…
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanararak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu. İşte Tuzlaspor Galatasaray maçı özeti…
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