CANLI İZLE: 24 Erzincanspor - Beşiktaş A Spor CANLI İZLE 18.12.2019 12:30

CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'un konuğu Beşiktaş. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk oluyor. Siyah- Beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak.

İLK 11'LER

Erzincanspor: Süleyman Kasap, Ali Öztürk, Hüseyin, Ayhan, Yunus Emre, Abdurrahman, Halil, Hüseyin Erol, Enes, Yunus Emre Çakır, Kerem

Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut

Caner Erkin bugün cezalı

Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.