CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'un konuğu Beşiktaş. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk oluyor. Siyah- Beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak.
İLK 11'LER
Erzincanspor: Süleyman Kasap, Ali Öztürk, Hüseyin, Ayhan, Yunus Emre, Abdurrahman, Halil, Hüseyin Erol, Enes, Yunus Emre Çakır, Kerem
Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut
Caner Erkin bugün cezalı
Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.
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