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Türkiye'nin İtalya'ya 3-0 yenildiği maç dünya basınında

Türkiye'nin İtalya'ya 3-0 yenildiği maç dünya basınında
12.06.2021 13:48
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın baskılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup ettiğini ifade etti. İtalya'nın önemli spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport ise "Mavi gösteri" manşetini attı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının maç öncesi golleri atan futbolculara kadar karşılaşmanın gollerini bilmesi ise şaşkınlık yarattı.


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