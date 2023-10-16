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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 00:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 01:25

TÜRKİYE PUAN DURUMU SON DAKİKA! EURO 2024 TÜRKİYE A Milli Takım kalan maçları ve puan durumu

Türkiye Letonya'yı 4-0 yenerek Euro 2024'e gitmeyi garantiledi. A Milli Futbol Takımı bu galibiyetle tarihinde bir ilki başardı. Ay yıldızlılar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Galibiyetin ardından futbolseverler arama motorlarından 'Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor?" sorularını arattı. İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu TÜRKİYE A Milli Takım kalan maçları ve puan durumu...

EURO 2024 elemelerinde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Konya'da Letonya ile karşılaştı. Montella ile çıktığı ilk karşılaşmada Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup eden Türkiye, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalamıştı. Letonya maçını kazanması halinde Almanya EURO 2024 biletini kapacak olan millilerimiz hata yapmadı ve üst üste 3. Avrupa Şampiyonası'nda gitmeye hak kazandı.

Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu

1- Türkiye / 16 puan (7 maç)

2- Galler / 10 puan (6 maç)

3- Hırvatistan / 10 puan (6 maç)

4- Ermenistan / 7 puan (6 maç)

5- Letonya / 3 puan (7 maç)

Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu fikstürü

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye
28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan
16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye
19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler
08.09.2023 / Türkiye 1-1 Ermenistan
12.10.2023 / Hırvatistan 0-1 Türkiye
15.10.2023 / Türkiye 4-0 Letonya
21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

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