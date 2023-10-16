EURO 2024 elemelerinde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Konya'da Letonya ile karşılaştı. Montella ile çıktığı ilk karşılaşmada Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup eden Türkiye, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalamıştı.

Letonya maçını kazanması halinde Almanya EURO 2024 biletini kapacak olan millilerimiz hata yapmadı ve üst üste 3. Avrupa Şampiyonası'nda gitmeye hak kazandı.

4-0 sona eren maçta galibiyet gollerimizi Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadelede Yunus ile bulduğumuz bir gol de VAR'dan döndü.



LİDERLİK FIRSATI!



Bu galibiyetle EURO 2024 biletini kapan Türkiye, grubun bir diğer maçında Galler'in Hırvatistan'ı yenmesiyle beraber grup liderliği için de büyük bir avantaj sağladı.

7. maçlar sonunda Türkiye puanını 16'ya yükseltirken, Galler ve Hırvatistan maç eksiği ve 10'ar puanla millilerimizi takip etti. Türkiye, Galler'in puan kaybetmesi veya Galler ile oynayacağımız maçta yenilmemesi durumunda grubu lider olarak tamamlayacak.

MONTELLA İLE 2'DE 2!



Ermenistan beraberliğinin ardından hazırlık maçında Japonya'dan 4 gol yiyen Türkiye'de teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Sonrasında göreve gelen Vincenzo Montella ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ederek tarihi bir zafere imza atmıştı. İtalyan teknik adam Letonya karşısında da kazanarak 2'de 2 yaptı.

MONTELLA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11'inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de görevlendirdi.



BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI



42 bin kişilik statta tüm biletler tükenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle karşılaşmayı takip etti. Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükselen ay-yıldızlılar, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.



620'NCİ MAÇ



Milliler; 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, Letonya karşısında 620'nci maçına çıktı. Milliler, Letonya ile de 10'uncu kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 2'si özel karşılaşmada Letonya ile mücadele eden milliler bu maçların 3'ünü kazandı. 1 maçı Letonya kazanırken, 5 maçta eşitlik bozulmadı.

BAŞKAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden A Millî Futbol Takımımızı şu sözlerle tebrik etti: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum.