Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıkladı.
Bu turdaki ilk müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:
7 OCAK SALI
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK
15.30 Eyüpspor - Boluspor
18.00 Trabzonspor - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir FK
9 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
15.30 Çorum FK - Konyaspor
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe