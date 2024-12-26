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Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... maç saatleri!
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Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... maç saatleri!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 22:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda başlayacak olan grup aşamasının ilk hafta programı belli oldu. Mücadeleler 7-8-9 Ocak'ta oynanacak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu grup aşama maçlarının oynanma tarihleri ve maç saatleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıkladı.

Bu turdaki ilk müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

7 OCAK SALI

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

9 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

15.30 Çorum FK - Konyaspor

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak (TFF)

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