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Türkiye Cebelitarık maçı sonrası Stefan Kuntz'tan açıklamalar

Türkiye Cebelitarık maçı sonrası Stefan Kuntz'tan açıklamalar
14.11.2021 00:44
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz mücadeleyi değerlendirdi. Kuntz, "Bugün takımım inanılmaz bir tutkuyla oynadı. Hep beraber bu sonucu elde edebilmek için taraftara ilk kıvılcımı biz sıçrattırmak istiyorduk. Diğer maçlardan çıkan sonuçlar bizim Karadağ maçında herhangi bir fark üretmeyecek. Yine kazanmak zorundayız. Takım içerisindeki değişiklikler olacak ve düzenimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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