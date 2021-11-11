Fenerbahçeli Mesut Özil kendi markasını yaratmıştı! Başkan Ali Koç’tan tepki geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de Vitor Pereira'nın ve Mesut Özil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koç, ''Sezon başından beri Van Persie hikayesi yaratılmak isteniyor. Mesut Özil haklı olarak daha çok oynamak istiyor. Hocamız, Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Onun kabiliyetlerini ve tecrübelerini burada tartışmaya gerek yok. Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı.'' dedi