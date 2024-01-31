SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 12:02

Türk futbolunda yeni değişiklikler: VAR kayıtları, yabancı gözlemci, MHK yapısı... | İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. Devrim gibi kararlar arasında yer alan yarı otomatik ofsayt sisteminin yanı sıra yeni adımların çok yakında hayata geçirileceğini duyuran Eröğüt; hakemlere yabancı gözlemci, VAR kayıtlarının açıklanması, e-bilet ihalesi ve Süper Lig yayın ihalesine kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...


SIRADAKİ VİDEO
ÖZEL | Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı
29.01.2024Pazartesi
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı! Çağlar Söyüncü kimdir, kaç yaşında?
29.01.2024Pazartesi
Fenerbahçe transfer haberleri son dakika: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de! Sarı Lacivertliler özel video ile resmen duyurdu!
29.01.2024Pazartesi
Ankara Süper Amatör Ligi’nde ilginç anlar! Hocası oyundan çık dedi oyuncu çıkmadı
29.01.2024Pazartesi
▶️ Penaltı var mı? Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçındaki o pozisyonu değerlendirdi
28.01.2024Pazar
Bunlar da Var
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 31 Ocak 2024 son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 31 Ocak 2024 📺
31.01.2024Çarşamba
🔴 CHP İzmir Belediye Başkan Adayı açıklandı! Cemil Tugay kimdir? 🗳️ 03:19
🔴 CHP İzmir Belediye Başkan Adayı açıklandı! Cemil Tugay kimdir? 🗳️
31.01.2024Çarşamba
Ahmet Söylemez kimdir? 01:06
Ahmet Söylemez kimdir?
31.01.2024Çarşamba
ABD intikam istiyor! Son 51 yılın en büyük savaşı mı olacak? 05:53
ABD intikam istiyor!
31.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA