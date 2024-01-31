Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. Devrim gibi kararlar arasında yer alan yarı otomatik ofsayt sisteminin yanı sıra yeni adımların çok yakında hayata geçirileceğini duyuran Eröğüt; hakemlere yabancı gözlemci, VAR kayıtlarının açıklanması, e-bilet ihalesi ve Süper Lig yayın ihalesine kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...