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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 23:58

Trabzonspor'un efsanesi Ersen Martin hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... Bir döneme damgasını vuran 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan kahreden haber geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcü hayatını kaybetti.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

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