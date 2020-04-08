Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Alexander Sörloth'a mutfaktan meydan okudu

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a meydan okumuştu. Başarılı kaleci Çakır ise yaptığı yemeğin ardından, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" sözleriyle pası takımın golcüsü Alexander Sörloth'a attı.
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