Haberler Video Spor Videoları Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Alexander Sörloth'a mutfaktan meydan okudu
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Alexander Sörloth'a mutfaktan meydan okudu

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Alexander Sörloth'a mutfaktan meydan okudu

08.04.2020 20:57

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a meydan okumuştu. Başarılı kaleci Çakır ise yaptığı yemeğin ardından, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" sözleriyle pası takımın golcüsü Alexander Sörloth'a attı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları