Diletta Leotta terasta boks yaptı herkes onu konuştu! İşte spor spikeri Diletta'nın nefes nefese kaldığı anlar 08.04.2020 18:53

Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da vatandaşların evlerindeki sosyal izolasyonları devam ediyor. Güzelliği ile dikkat çeken spor spikeri Diletta Leotta da karantina günlerini sevgilisiyle evinde geçirip yaptığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Corona virüs günlerinde evinde spora başlayan çekici spiker, terasta nefes nefese kaldığı anları da takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Diletta Leotta'nın terasta boks yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAZN kanalının güzel spikeri Diletta Leotta da karantina günlerini sevgilisiyle evinde geçirip bu anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzel spiker bu kez de spor yaptığı anlarla gündem oldu.

Diletta Leotta terasta yaptığı boks eğitimini instagram hesabından paylaşınca 2 saat içinde 300 bin beğeniyi aştı.

Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalya'daki yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı açıklamada çok korktuğunu söylemiş ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz. Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz."

Güzel sunucu, corona virüse yakalanmadığını belirterek, "Bende koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Leotta, geçtiğimiz günlerde temizlik yaptığı görüntüleri takipçileriyle paylaşmıştı.