Haberler Spor Videoları Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'da taraftara seslendi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'da taraftara seslendi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'da taraftara seslendi
08.05.2022 22:43

OTOMATİK OYNAT

Spor 02:46
Trabzonspor taraftarından ışık...
Spor 00:40
Rambo Okan'ın köprüdeki...
Spor 00:29
Blackburn Rovers bayram...
Spor 00:55
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Spor 00:37
Şehit Eren Bülbül’ün...
Spor 03:29
Trabzonspor - Antalyaspor |...
Spor 06:48
Trabzonspor'da şampiyonluk...
Spor 00:47
Altay'da olaylı kongre!...
Spor 03:52
A Spor canlı yayınında...
Spor 08:04
Alanyaspor 1 - 2 Sivasspor maç...
Spor 01:43
Alanyaspor 1-0 Sivasspor (GOL:...
Spor 08:09
Trabzonspor 1 - 0 Kayserispor...

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor şampiyonluk coşkusunu İstanbul'a taşıdı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan binlerce taraftara seslenen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor’uz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Spor Videoları
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor şampiyonluk coşkusunu İstanbul'a taşıdı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan binlerce taraftara seslenen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'uz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA