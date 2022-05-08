Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'da taraftara seslendi

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor şampiyonluk coşkusunu İstanbul'a taşıdı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan binlerce taraftara seslenen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor’uz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.