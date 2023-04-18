RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı
18.04.2023 17:47

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Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Bordo-mavili kulüp, anlaşma kapsamında bu sezonun kalan bölümü için Hırvat çalıştırıcıya 100 bin avro, gelecek iki sezon için de 1 milyon 600 biner avro garanti ücret olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin avro ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2022-23 futbol sezonu için 100 bin avro, 2023-24 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro ücret ödenecektir."

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, İstanbul'daki ofisinde Hırvat çalıştırıcı ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

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