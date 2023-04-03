Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, başta Beşiktaş olmak üzere 6 kulübün Gaziantep ve Hatayspor ile oynanan maçların geçersiz sayılmasına ilişkin başvurusunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, başta Beşiktaş olmak üzere 6 kulübün Gaziantep ve Hatayspor ile oynanan maçların geçersiz sayılmasına ilişkin başvurusunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, başta Beşiktaş olmak üzere 6 kulübün Gaziantep ve Hatayspor ile oynanan maçların geçersiz sayılmasına ilişkin başvurusunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Büyükekşi, bu takımlarla oynanan ilk maçların geçerli sayılacağını bundan sonra oynanacakların ise hükmen geçerli olacağını söyledi.