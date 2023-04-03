RAMAZAN İMSAKİYE
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Beşiktaş'ın talebine ret! | VİDEO

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Beşiktaş'ın talebine ret! | VİDEO
03.04.2023 14:47 - Son Güncelleme: 03.04.2023 14:47

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, başta Beşiktaş olmak üzere 6 kulübün Gaziantep ve Hatayspor ile oynanan maçların geçersiz sayılmasına ilişkin başvurusunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.

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