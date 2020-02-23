Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybederken maç sonunda Ali Koç'a taraftardan tepki geldi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden atladı.
Taraftar istifaya çağırdı! Ali Koç tribünden atladı! Kadıköy'de olaylı gece...23.02.2020 23:08
- Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
- Taraftar istifaya çağırdı! Ali Koç tribünden atladı! Kadıköy'de olaylı gece...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Bye Bye Love'lı 4 yıldız göndermesi!
- Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı!
- Erman Toroğlu'ndan dev derbi sonrası bomba yorum! Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım
- MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- Son dakika: Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı
- Muriç'e yapılan hareket penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum!
- Kadıköy'de büyü bozuldu! MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- Dolmabahçe'de puanlar bölüşüldü! MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
- Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı
- Galatasaray'dan 19.05'te flaş derbi paylaşımı: #Hedef23
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.