Haberler Video Spor Videoları Taraftar istifaya çağırdı! Ali Koç tribünden atladı! Kadıköy'de olaylı gece...
Taraftar istifaya çağırdı! Ali Koç tribünden atladı! Kadıköy'de olaylı gece...

Taraftar istifaya çağırdı! Ali Koç tribünden atladı! Kadıköy'de olaylı gece...

23.02.2020 23:08

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybederken maç sonunda Ali Koç'a taraftardan tepki geldi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden atladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları