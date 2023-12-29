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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 17:44 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 19:01

Suudi Arabistan'da "süper" buluşma! Zeki Uzundurukan'dan önemli açıklamalar!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi. Mücadele heyacanla beklenirken Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"SÜPER KUPA MAÇINA BÜYÜK DEĞER VERİYORLAR"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan konuya ilişikin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamalarından satır başları:

Algıcılar her yerde olduğu burada da gün içinde bazı algılar kötü niyetli kişilerin çıkardığı algılar oldu. Ama şunu söyleyeyim sabah kalktığımda ben Suudi Arabistan'da, Riyad'da çıkan bütün gazetelerin kaldığım otele istedim. Suudi Arabistan'da yayın yapan spor gazetesi var orada 8 sayfalık gazetesinin 2 tam sayfası Fenerbahçe ve Galatasaray'a ayırılmıştı. A'dan Z'ye analiz etmişler yani Riyad için Suudi Arabistan için büyük bir gün olduğu, büyük bir maç olduğu, Ronaldoların, Taliscaların oynadığı statta bu kez Icardi'nin, Dzeko'nun mücadele edeceği anlatmışlar. Büyük bir futbol şölenin olacağını anlatmışlar. Biz nasıl bu derbiye sahip çıkıyorsak burada da medya o şekilde sahip çıkıp, değer verip, saygı göstermiş. Asıl büyük gün yarın gazeteler nasıl görecek onları da paylaşırız. Eminim daha fazla yer verecekler, çok güzel yorumlar yapmışlar, analizler yapmışlar. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına çok büyük değer veriyorlar. Nasıl İtalya Kupası, İspanya Süper Kupası burada nasıl oynanıyorsa, 6 yıllık sözleşme yaptılar. Belki bize de büyük ihtimalle böyle bir teklif edilecek. Daha renkli şekilde yapabiliriz. Doha olur, Katar olur, Almanya olur. Biz madem büyük bir futbol ülkesiyiz, derbimiz bu kadar anlamlı değerli, marka değerimiz çok yüksek tabi ki açılacağız dünyaya. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bence son yıllarda yapılmış en büyük karar. Ben TFF Başkanı sayın Mehmet Büyükekşi'yi ve ekibini tebrik ediyorum. Riyad'da görevli, güvenlik görevlileri, stat çalışanları karınca gibi çalışıyor. Keyfini çıkaracağız ve maçtan sonra emin olun şunu söyleyecek herkes 'İyi Riyad'da oynandı, iyi ki dünyaya açıldık'. Böyle büyük projeler yapmaya ve bu tip projelerin en iyisini yapmaya alışık bir ülkeyiz biz.

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