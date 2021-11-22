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"Squid Game" Derbiye damga vuran koreografi: Oyuncu 1907-1905 elendi

"Squid Game" Derbiye damga vuran koreografi: Oyuncu 1907-1905 elendi
22.11.2021 18:52 - Son Güncelleme: 22.11.2021 18:57
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Koronavirüs salgını sonrası Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı. Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı. ''Oyuncu 1907 elendi'' yazan koreografi şovu sosyal medyaya damga vurdu. Karşılaşmayı Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla yenen Fenerbahçe taraftarı ise Galatasaray koreografisine atıfta bulunarak sosyal medyada ''Oyuncu 1905 elendi'' paylaşımlarını yaptı. İşte derbiye damga vuran koreografinin hikayesi...

Spor Videoları

Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.

Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den de "Squid Game" paylaşımı geldi

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 90+4'te Crespo'nun attığı goller 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbinin son düdüğünün ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarının maç öncesinde iki kale arkasında yaptığı koreografinin fotoğrafını kullanıp Güney Kore dizisi 'Squid Game' müziğiyle skoru paylaştı! Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

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