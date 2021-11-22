"Squid Game" Derbiye damga vuran koreografi: Oyuncu 1907-1905 elendi

Koronavirüs salgını sonrası Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı. Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı. ''Oyuncu 1907 elendi'' yazan koreografi şovu sosyal medyaya damga vurdu. Karşılaşmayı Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla yenen Fenerbahçe taraftarı ise Galatasaray koreografisine atıfta bulunarak sosyal medyada ''Oyuncu 1905 elendi'' paylaşımlarını yaptı. İşte derbiye damga vuran koreografinin hikayesi...