Spor yorumcusu Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko evlendi! Seyhan Şaşko kimdir

Spor yorumcusu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.

Spor medyasının iki önemli ismi, hayatlarını birleştirdi.

Bir süredir birlikte olan Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko, bugün dünyaevine girdi.

GÜNTEKİN ONAY ŞAHİT OLDU

Güntekin Onay'ın nikah şahitliği yaptığı törene, Ali Gültiken, Tümer Metin, Ayhan Akman, Şansın Tokyay, Gamze Topuz gibi isimler de katıldı.

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde bir zamanlar Osmanlı şehri olan Makedonya'ya bağlı Ohrid'te dünyaya geldi. Babasının iş durumu nedeniyle ailesiyle birlikte üç yaşında Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Başarılı sunucu ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009 yılında, TRT'de başlayan Seyhan Şaşko, TRT'nin ardından Eurosport'ta "Ters Köşe" isimli başarılı programı hazırlayıp sunmuş ve 2012 yılında LİG TV'ye transfer olmuştur. Başarılı sunucu Skyturk360 kanalında da sunuculuk yapmıştır. Şaşko şu sıralar ise kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Seyhan Şaşko, tenis başta olmak üzere birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.