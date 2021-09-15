Son dakika: Vodafone Park’ta ilk 11’ler belli oldu! İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maç kadrosu…

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar ligi maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor
Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi
BORUSSİA DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland