Haberler Spor Videoları Son dakika: Vodafone Park’ta ilk 11’ler belli oldu! İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maç kadrosu…

Son dakika: Vodafone Park’ta ilk 11’ler belli oldu! İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maç kadrosu…

Son dakika: Vodafone Park’ta ilk 11’ler belli oldu! İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maç kadrosu…
15.09.2021 18:48 - Son Güncelleme: 15.09.2021 18:49
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar ligi maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...


Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor

Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi

BORUSSİA DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland

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