Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi ekran başından izleyecek futbolseverler arama motorlarından; Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Eintracht Frankfurt UEFA maçı nereden izlenir? Fener maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı EXXEN'den nasıl izlenir? EXXEN'e nasıl üye olunur? EXXEN SPOR üyeliği ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı detayları...

Eintracht Frankfurt - FB maçı hangi kanalda? EXXEN'de mi? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Mücadeleyi ekran başından izleyecek futbolseverler arama motorlarından; Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Eintracht Frankfurt UEFA maçı nereden izlenir? Fener maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı EXXEN'den nasıl izlenir? EXXEN'e nasıl üye olunur? sorularına yanıt arıyor. İşte Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı detayları...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Tisserand, Sosa, İrfan Can gibi isimlerin yanı sıra Zajc'ın da olmaması dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu



FENERBAHÇE İYİ BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc da kamp kadrosunda yer almadı.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR? EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?

Dijital platform Exxen bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak. Bu kapsamda Exxen ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Çağrı merkezi numarası merak ediliyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı ve telefon numarası nedir? İşte tüm bilgiler

Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ve iletişim numarası!

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Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

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Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

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