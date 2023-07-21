Haberler Spor Videoları SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı! İşte yeni transferin maliyeti...

SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı! İşte yeni transferin maliyeti...

SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı! İşte yeni transferin maliyeti...
21.07.2023 19:08 - Son Güncelleme: 21.07.2023 19:08

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Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservis bedeli 3 taksit halinde ödenecek ve bir sonraki satışta kardan %10 pay verilecek.

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Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda NK Varazdin kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

TONİO TEKLİC'İN MALİYETİ
Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli olarak NK Varazdin'e 1 Milyon avronun 3 taksitte ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

Futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 600 bin Avro, 2024-2025 futbol sezonu için 700 bin Avro, 2025-2026 futbol sezonu için 800 bin Avro garanti ücret ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada İstanbul'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

TONIO TEKLIC KİMDİR?
Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyruklu oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Teklic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır.

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