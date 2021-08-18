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SON DAKİKA! Trabzonspor Süper Lig'in Yunan yıldızını renklerine bağladı

SON DAKİKA! Trabzonspor Süper Lig'in Yunan yıldızını renklerine bağladı
18.08.2021 14:55
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Son dakika haberine göre Trabzonspor bir süredir istediği Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu Siopis için Akdeniz ekibiyle anlaştı. Trabzonspor yönetimi Siopis'i sözleşme imzalamak için şehre davet etti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)


Trabzonspor bir süredir istediği Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu Siopis için Akdeniz ekibiyle anlaştı. Trabzonspor yönetimi Siopis'i sözleşme imzalamak için şehre davet etti.

TRABZONSPOR'UN 7. TRANSFERİ
Hamsik, Gervinho, Peres gibi flaş transferlere imza atan Trabzonspor, Siopis hamlesiyle bu sezonki 7'nci transferini yapmış oldu. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerin transferi 1 milyon euro civarı bir bedelle bitirdiği öğrenildi.

AKŞAM ŞEHRE GELİYOR
2 sezondur Alanyaspor forması giyen Yunan yıldız, orta sahada mücadeleci kimliği ile tanınıyor. Defansif yönü kuvvetli olan Siopis Süper Lig'de Alanyaspor forması ile 63 karşılaşmada 3 asist yaptı, 14 sarı kart gördü. Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.

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