SON DAKİKA! TFF Başkanı: ''Bahis konusunda 3700 lisanslı sporcu araştırılıyor!''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Nisan ayında başlatılan araştırmada dikkat çeken bulgulara ulaşıldığını söyledi. Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçının skorunun iki tarafın da işine geldiğini belirten Başkan, "İki taraftan da maça bahis oynandığı tespit edildi. Bizim tarafımızdan da üst sınırdan ceza verildi." açıklamasında bulundu.

"Rakamlar üzücü, gereği yapılacak"

Soruşturmanın beklenenden geniş çıktığını ifade eden Başkan, "Biz 15 hakem bekliyorduk ama rakamlar artınca üzüldüm. Gereği neyse onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda." dedi.

"Bahis hesabı açmak suç değil ama oynamak suç"

TFF Başkanı, incelemenin kapsamını da paylaştı: "3 bin 700 futbolcu inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, maçları takip etmek için açabiliyorlar. Ancak aktif olarak bahis oynamak suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor." ifadelerini kullandı.

"Tahkim süreci sonrası görevden alınacaklar"

Başkan, hakemlerle ilgili cezaların da kesinleşme aşamasında olduğunu belirterek, "45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Tahkim süreci tamamlandığında görevlerine son verilecek." dedi.