Haberler Video Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta |Video Son Dakika Videoları
Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta |Video Son Dakika Videoları

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta |Video Son Dakika Videoları

27.01.2020 16:41

Ve Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Geçtiğimiz hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.


Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Sergen Yalçın kendisine sunulan teklife "Evet" dedi. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanan 47 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

TARAFTAR ÇOK İSTİYORDU...

Beşiktaş taraftarları, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alınan yenilginin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken "Sergen Yalçın" lehine tezahüratta bulunmuştu.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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