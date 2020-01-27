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Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James gözyaşlarına boğuldu

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James gözyaşlarına boğuldu

27.01.2020 11:31

Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası 41 yaşında hayatını kaybetti. Kobe, Twitter hesabından son mesajını NBA’in en iyi oyuncularından Lebron James için atmıştı. O mesajda, “@JingJames oyununu ileriye taşımaya devam ediyor. Kardeşime çok saygı duyuyorum” demişti. LeBron James'de Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldıktan sonra Los Angeles Lakers takım uçağından indikten sonra gözyaşlarına boğuldu. İşte LeBron'un duygu dolu o anlarına ilişkin ortaya çıkan görüntü...


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