Spor dünyasından depremzedelere destek 28.01.2020 13:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki sporcularla birlikte destek için Elazığ'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan futbolculardan Selçuk İnan; ''Yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz.'' Hasan Ali Kaldırım; ''Bizler buraya futbol camiası olarak Elazığ'a maddi manevi destek vermek için geldik.'' açıklamalarında bulundular. İşte futbolcuların depremzedelere destek konuşmaları...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün spor ve siyaset dünyasından birçok isim Elazığ'da bir araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolculardan; Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

SELÇUK İNAN: "Yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz"

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Elazığ'da yer alan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yararlılara acil şifa diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin, biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyor ve acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Dediğim gibi söylenecek çok şey yok, üzgünüz ama yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Umut Nayir:

Böyle durumlarda birlikte hareket edebilme ve durumun altında kalkabilmemiz gerekiyor. Bu sayın bakanımızın öncülüğünde elimizden maddi ve manevi ne gelirse onu yapmaya hazırız.

Uğurcan Çakır:

Bugün burada bulunduğumuz için mutluyuz. Zarar görenlerin yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek ne mutlu bize. Elimizden ne gelirse yapmak için buradayız.

Hasan Ali Kaldırım:

Bizler burada futbol camiası olarak Elazığ'a madde manevi destek vermek için geldik. Maddi manevi elimizden ne gelirse yapmak için buradayız. Devlet ve milli olarak yaralarımızı sarıp yolumuza devam edebileceğimizi biliyoruz.