SON DAKİKA: Milan Skriniar'a 2 maç ceza

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıSON DAKİKA: Milan Skriniar'a 2 maç cezaSON DAKİKA: Milan Skriniar'a 2 maç cezaGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 20:47 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Milan Skriniar'a verilen ceza açıklandı. PFDK, Skriniar'a 2 maç men cezası verildi.Bunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN