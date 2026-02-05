SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL: Kocaelispor 1-1 Beşiktaş | Orkun Kökçü (P)GOL: Kocaelispor 1-1 Beşiktaş | Orkun Kökçü (P)Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 20:12 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, 88. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği golle Kocaelispor karşısında skoru 1-1'e getirdi.Bunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN