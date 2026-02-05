GOL | Kocaelispor 1-0 Beşiktaş

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Kocaelispor 1-0 BeşiktaşGOL | Kocaelispor 1-0 BeşiktaşGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 18:32 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor, 18. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Bunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN