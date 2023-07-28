SON DAKİKA I Galatasaray, Mauro Icardi transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunun başrol oyuncularından birisi olan Mauro Icardi, yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.





Galatasaray yönetiminin uzun süredir transferini resmiyete kavuşturmak için çalıştığı Icardi transferi mutlu sonla bitti. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin eski kulübü PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır.





TANITIM VİDEOSUNDA TARİHİ GÖNDERME

Icardi için yapılan ön tanıtım videosunda Fenerbahçe ve Suudi Arabistan kulüplerine gönderme yapıldı. Tanıtım videosunda ünlü gazeteci Fabrizio Romano da yer aldı.

Transferi müjdeleyen ön tanıtım videosunda "Aşkın Olayım" ve "Beni Sev" şarkıları yer aldı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu "Beni Sev" şarkısıyla duyurmuştu.





HAVALİMANINDA KARŞILANACAK

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen Arjantinli yıldız için özel uçak gönderilirken, İcardi ve ailesi bu gece saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.

Galatasaray taraftar grupları, Icardi'yi karşılamak için organize olurken oyuncunun binlerce taraftarın önüne çıkması bekleniyor.





PSG İLE 10 MİLYON EURO'DA ANLAŞILDI

3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ile Al-Shabab kulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti.

Kulübü PSG ile 20 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 10 milyon Euro'ya sonuçlandı.