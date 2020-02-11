Haberler Video Son dakika: Galatasaray'a kayyum atanma davasında karar çıktı |Video
Son dakika: Galatasaray'a kayyum atanma davasında karar çıktı |Video

Son dakika: Galatasaray'a kayyum atanma davasında karar çıktı |Video

11.02.2020 11:50

Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesinin ardından başlayan süreç sonucu açılan kayyum davasında karar çıktı.


Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı.

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

Galatasaray'da kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR
21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları