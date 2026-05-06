Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe camiasının nefesini tutarak beklediği açıklama nihayet geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Yıldırım, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstermek için adayım" sözleriyle geri dönüşünü ilan etti.

SAFİ VE GÖKTÜRK'E "BİRLİKTE OLALIM" ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında sadece gövde gösterisi yapmakla kalmadı, rakiplerine de ezber bozan bir teklif sundu. Daha önce adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk'e seslenen Yıldırım, ayrışma yerine birleşme mesajı verdi. Yıldırım, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, tüm adaylara benimle beraber yol yürümeyi teklif ediyorum" diyerek güçlü bir koalisyon sinyali çaktı.

HEDEF: DESTANSI 120. YIL

Adaylık sürecini stratejik bir vizyonla başlatan Aziz Yıldırım, kulübün geleceğine dair iddialı konuştu. Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılında şampiyonluk ve kurumsal istikrar hedeflediğini belirten Yıldırım'ın bu hamlesi, sosyal medyada ve camia içinde büyük ses getirdi. Seçim sürecinde dengeleri tamamen değiştiren bu teklifin ardından, Hakan Safi ve Barış Göktürk cephesinden gelecek yanıt merakla bekleniyor.