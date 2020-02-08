Son dakika: Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Veysel Oran kendini yerlere attı |Video 08.02.2020 17:20

Son dakika haberi... Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı! Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Veysel Oran'ın yaptığı konuşma ve hareketleri gündeme bomba gibi düştü. Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetti ve yere atladı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda ilginç görüntüler yaşandı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Veysel Oran isimli bir üye, Alanyaspor maçından bahsederken adeta kendinden geçti ve salondaki üyeleri korkutan bir hareket yaptı.





"KALKIN, CANLANIN"

Fenerbahçe üyesi Veysel Orhan: "Şu Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz." diye bağırarak kendini yere attı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.





Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



