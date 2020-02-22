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Bursasporlu taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum Aşkale'de devrildi! Kaza yerinden ilk görüntüler

Bursasporlu taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum Aşkale'de devrildi! Kaza yerinden ilk görüntüler

22.02.2020 10:54

TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'te deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Bursa'dan dün yola çıkan yeşil-beyazlı taraftarlar, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza yaptı. Kazada yoldan çıkan bir otobüsün devrildiği, 2 Bursaspor taraftarının hafif yaralandığı öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...


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