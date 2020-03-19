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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan spor dünyası ile kritik zirve! Ligler ertelenecek mi?

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan spor dünyası ile kritik zirve! Ligler ertelenecek mi?

19.03.2020 13:48

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendirecek. Toplantıda liglerin ertelenip ertelenmeyeceğinin ele alması bekleniyor.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün saat 13.30'da futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

Bakan Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacak.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarımızın başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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