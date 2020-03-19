Son dakika: Sporda koronavirüs toplantısında karar! Ligler ertelendi mi? 19.03.2020 17:18

Son dakika haberine göre spor kamuoyu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında yapılan kritik toplantı sona erdi. Toplantıya TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı katıldı. Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu açıklama yapıyor. Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı toplantı sona erdi.

Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi.



Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu açıklama yapıyor.



Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Corona virüs ile mücadele ciddi bir şekilde devam ediyor. Ülke olarak tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bilim Kurulu önemli bir rehber. Hastanedeki yayılımı, olası senaryoları takip eden bir süreç var. Devletimizin tüm kurumları tüm önlemleri koordineli ve hızlı hayata geçirdi. İnşallah bu salgının milletimizle el ele vererek üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci çok önemli. Tedbirlere harfiyen uyulması önemli. Tüm tedbirlerden taviz vermemek çok önemli. Yurtlarımızı karantina bölgesi olarak kullanıyoruz. Bu süreci büyük fedakarlıkla yürüten sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Federasyon başkanları ve yöneticilerimiz burada. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum.

Corona virüs salgınının en çok etkilediği alan spor. Müsabakalar ya durdurulmuş ya ertelenmiş durumda. UEFA, Avrupa Şampiyonası'na 1 yıl erteledi. İstanbul'da büyük gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi müsabakası var. Bu da ileri bir tarihte gerçekleşecek. Tüm kurumlarımızla irtibat halindeyiz. Son 18 yılda sporda geldiğimiz mesafe hepimizin malumu. Bu süreci derlenip toparlanma anlamında pozitif bir duruma dönüştürmek istiyoruz.



LİGLER ERTELENDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.