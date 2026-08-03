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Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı: 3'ü Türk 4 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine dronlu saldırı: 3'ü Türk 4 yaralı

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Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine taze meyve ve sebze taşıyan "NADHEZNA" adlı Türk Ro-ro gemisine Karadeniz'de dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü Türk toplam 4 mürettebat yaralanırken, gemide yangın çıktı.

Novorossiysk açıklarında hedef alındı

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türkiye bayraklı "NADHEZNA" adlı Ro-ro gemisi, Karadeniz'de dronların hedefi oldu. Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine seyreden gemiye, limana yaklaşık 30 deniz mili mesafede TSİ 16.30 sıralarında saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında gemide yangın çıkarken, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 4 mürettebat yaralandı.

"6-7 adet dron kullanıldı"

Saldırının ardından açıklama yapan Gemi Kaptanı Yalçın Şahin, saldırıda 6 ila 7 adet dron kullanıldığını ve saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Herkesin hayatta olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirten Şahin, acil yardım beklediklerini ifade etti.

Bölgedeki dronlar müdahaleyi güçleştiriyor

Yangına gemideki mürettebat kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, bölgede seyreden dron riskleri nedeniyle Rusya Donanması'na ait unsurların yardım amacıyla gemiye yanaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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