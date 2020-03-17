Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarının ligler ertelenecek mi? sorusunu yanıtladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, korona virüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Özdemir, yaptığı açıklamasında, liglerin ertelenmeyeceğini kesin olarak belirterek, "UEFA bize senaryolar sundu. Bu senaryoların en önemlisi yerel liglerin haziran sonuna kadar tamamlanmasıydı. Şu an nisan ayına sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecektir" dedi.
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