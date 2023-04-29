SON DAKİKA: Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi

Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Dunstan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan marmaray geçidinde yaşandı. Seyir halindeki 14 AY 097 plakalı tırın dorsesi geçide çarparak Bryant Dunston yönetimindeki 34 EAE 848 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazada, Anadolu Efes forması giyen ünlü basketçi Dunston yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dunston, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.