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Sivasspor - Antalyaspor (Sivasspor'un 1. golü - Yasin Öztekin)

Sivasspor - Antalyaspor (Sivasspor'un 1. golü - Yasin Öztekin)

13.02.2020 20:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Ev sahibi Sivasspor maçın 32. dakikasında 1-0 öne geçti. Golü sol kanattan gelişen pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaydetti.


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