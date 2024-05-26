Şampiyonluk için son 90 dakika: Kim şampiyon olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? | Kadıköyde ortam ısınmaya başladı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı zirveye çıktı! Lider Galatasaray, 99 puanla Konyaspor'un konuğu olurken, 96 puanla takipçisi Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonun kim olacağı, bu akşam oynanacak 90 dakikalık kritik karşılaşmaların ardından belli olacak. Mücadeleler saat 19:00'da start alacak. A SPOR, maç öncesi tüm heyecanı ve son gelişmeleri futbolseverlere canlı yayında aktarıyor. İşte Emre Kaplan ve Erdem Akbaş'ın, Konya ve Kadıköy'den son dakika raporları. | Kadıköyde ortam ısınmaya başladı...