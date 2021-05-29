Şampiyonlar Ligi finali Manchester City-Chelsea maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Manchester City, ilk finalinde kupayı müzesine götürme hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Manchester City-Chelsea maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.





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MANCHESTER CITY-CHELSEA İLK 11'LER

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Mahrez, Foden, Sterling

Manchester City'nin yedek kulübesi: Steffen, Carson, Ake, Jesus, Agüero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia.

CHELSEA: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz

Chelsea'nin yedek kulübesi: Kepa, Alonso, Christensen, Pulisic, Caballero, Zouma, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.