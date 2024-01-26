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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 11:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 12:02

Sacha Boey neden oynamıyor? Gidiyor mu? Bayern Münih'e mi transfer oldu? Galatasaray'da transfer nasıl şekillenecek? Emre Kaplan aktardı!

Sacha Boey neden oynamıyor? Sacha Boey gidiyor mu? Bayern Münih'e mi trasfer oldu? soruları yanıt buldu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Sacha Boey için ayrılık vakti geldi. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in de listesine girmişti. Alman devi transferi bitirirken ödenecek rakam da belli oldu. Peki; Galatasaray'da transfer nasıl şekillenecek? A Spor Muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.Galatasaray'da ayak bileğinden sakatlandığı söylenen Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

OKAN BURUK: OYNAYAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbulspor karşılaşması öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Buruk, "Sacha'nın ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.

BAYERN İLE ANLAŞMA TAMAM!

Sky Sport, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kieran Trippier ve Nordi Mukiele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman devi, rotasını Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşirken Sacha Boey sağlık kontrolünden geçmek üzere Münih'e gidecek.

RAKAM BELLİ OLDU!

Galatasaray Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varırken Alman ekibi bu transfer için Aslan'a 25 milyon euro + 7.5 milyon euro bonus ödeyecek.

Galatasaray'ın Boey transferinden elde edeceği gelirin yüzde 15'i ise Rennes kulübüne ödenecek.

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