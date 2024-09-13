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Roland Sallai, İstanbul’da!
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Roland Sallai, İstanbul’da!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 22:52 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 22:52

Galatasaray'ın yeni transferi Macar kanat oyuncusu Roland Sallai İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat oyuncu Roland Sallai, İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Roland Sallai, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte Almanya'dan kalkan özel uçakla 21.15 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Galatasaray atkısıyla poz veren Sallai, sonrasında özel araçla alandan ayrıldı ve konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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