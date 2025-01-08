Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan İstanbul'da devam etti. Galatasaray, Rams Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35'inci dakikasında Deniz Türüç'ün golü sonrasında geriye düşen Aslan, 51'de skoru Davinson Sanchez ile dengeledi. Ancak konuk takım Piatek 2 dakika sonra sahneye çıktı ve takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı. 74'te ise Cimbom'un diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı yeniden eşitliği getirdi. Maç 2-2 sona erdi. 90+7'de Michy Batshuayi penaltı kaçırdı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçında atılan goller...